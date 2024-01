© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- VARIE- Presentazione dei laboratori di cucina dell'Istituto professionale statale alberghiero "Amerigo Vespucci" nella Casa circondariale femminile "Stefanini" e nella Casa di reclusione di Rebibbia. Intervengono tra gli altri Massimiliano Umberti, presidente del Municipio Roma IV, e Stefano Anastasìa, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio. Biblioteca comunale "Vaccheria Nardi" in via di Grotta di Gregna 37 a Roma (ore 11)- Protesta indetta da Usb, Cub e Comitato Romano Aec Oepa per i diritti dei lavoratori che assistono gli alunni disabili nelle scuole comunali a Roma. Presidio davanti Legacoop in via Guattani 9 a Roma (ore 10)- Convegno "Sostenere la natalità: le sfide per la comunicazione" organizzato dall'Alta scuola in media, comunicazione e spettacolo e dall'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'Università cattolica di Roma, con l'intervento della ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella. Palazzo Baldassini in via delle Coppelle 35 a Roma (ore 11:30) (Rer)