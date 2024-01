Piano Mattei: Meloni, non definito a monte, non avrebbe senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche da quello che dice il presidente dell'Unione africana Assoumani “mi pare che si comprenda l'idea dell'Italia di condividere un percorso che ha in mente, e non di definirlo a monte e consegnarlo a qualcuno. Non avrebbe senso: è qualcosa già visto in passato”. Lo ha ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel punto stampa al termine della conferenza Italia-Africa, in riferimento alle osservazioni del presidente della Commissione dell'Unione africana Moussa Faki sul piano Mattei. “Noi abbiamo pensato che il vertice fosse dirimente per definire il lavoro che stavamo facendo, e lo abbiamo presentato per condividerlo”, ha aggiunto. (Rin)