Italia-Africa: Piantedosi, sfida comune su contrasto attività criminale trafficanti

- La continuità e l’espansione del dialogo Italia-Africa sono un pilastro irrinunciabile per il nostro Paese. Rimaniamo convinti che l’Europa non possa fare a meno dell’Africa e viceversa. “Una delle principali sfide comuni che siamo chiamati ad affrontare è quella di contrastare l’odiosa attività criminale portata avanti dai trafficanti di esseri umani”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del suo intervento in occasione della conferenza Italia-Africa. “Sono convinto che una politica comune rigorosa possa giovare tanto ai Paesi di destinazione, quanto a quelli di origine e di transito, che troppo spesso vedono la propria sicurezza e stabilità interna pregiudicate dalla minaccia di questi criminali senza scrupoli che sfruttano l’aspettativa delle giovani generazioni”, ha sottolineato Piantedosi, che ha aggiunto: “Flussi incontrollati, del resto, possono anche aprire la strada a infiltrazioni terroristiche, con la possibilità di azioni violente e destabilizzanti sia in Europa che in Africa. Nei miei frequenti contatti con i colleghi africani ho riscontrato piena condivisione su queste analisi ed una disponibilità trasversale all’impegno per migliorare gli strumenti di contrasto alle reti criminali che gestiscono i traffici di migranti”. (Rin)