Disabilità: Camera a senatore Mazzella, favorita la più ampia partecipazione a concorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati “favorisce in tutti i modi la più ampia partecipazione delle persone con disabilità alle procedure concorsuali, assicurando loro le migliori condizioni per poter svolgere in situazione di parità con gli altri candidati tutte le prove previste dai bandi". Lo precisa in una nota la Camera dei deputati con riferimento alle dichiarazioni del senatore Orfeo Mazzella. "Per quanto riguarda - si sottolinea - il bando di concorso per assistente parlamentare, citato nella nota del Senatore Mazzella, la previsione di requisiti di idoneità fisica è in linea con il disposto dell’articolo 16, comma 3, della legge n. 68 del 1999 che, nell’abrogare le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso, fa salvi proprio 'i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni'. Tra le funzioni svolte dagli assistenti parlamentari, infatti, la gestione della sicurezza e la gestione delle emergenze e delle procedure di evacuazione e antincendio costituiscono funzioni qualificanti del profilo professionale. Ciò è testimoniato anche dal fatto che tra le materie oggetto della prova selettiva di tale concorso vi sono: 'sicurezza nei luoghi di lavoro, primo soccorso, prevenzione incendi'. Peraltro, anche nell’ordinamento generale, per le selezioni per il personale che svolge tali funzioni sono richiesti specifici requisiti di idoneità fisica". (segue) (Com)