Disabilità: Camera a senatore Mazzella, favorita la più ampia partecipazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La particolare attenzione - prosegue la nota - alle persone con disabilità, da parte della Camera dei deputati, in fase di reclutamento del personale, è confermata dal fatto che i bandi di concorso per l’assunzione di altre figure professionali prevedono che i candidati con invalidità superiore a una determinata percentuale siano esentati dalla prova selettiva e ammessi direttamente alle prove successive. In questo senso, anche nel bando di concorso per l’assunzione di consiglieri parlamentari (C 13), adottato in pari data rispetto a quello per gli assistenti parlamentari (C 14) e pure citato dal Senatore, vi è un'apposita previsione di tal genere. Analoghe previsioni sono state inserite nei bandi di concorso pubblicati a partire dal 2019, a seguito della ripresa delle procedure di reclutamento, per l’assunzione dei consiglieri parlamentari delle professionalità generale e tecniche, dei segretari parlamentari, dei tecnici informatici, dei tecnici, dei documentaristi, dei ragionieri. Si fa presente che presso la Camera lavorano ordinariamente dipendenti con invalidità superiori al 45 per cento, come previsto dalla legge n. 68 del 1999, ovvero dipendenti con disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992". (Com)