Gaza: Schillaci, pronti ad accogliere primi bambini in arrivo per cure

- L'Italia è pronta ad accogliere i primi bambini in arrivo da Gaza che saranno curati nelle strutture pediatriche che ringrazio per il loro grande impegno. “Per agevolare la presa in carico dei piccoli pazienti ci siamo attivati anche per assicurare un supporto di mediazione culturale. Nei prossimi giorni assicureremo massima attenzione e cura a tutti gli altri bambini coinvolti in questa importante iniziativa umanitaria". È quanto dichiara in una nota il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Su mandato del ministero della Salute, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (Inmp) partecipa alla missione umanitaria garantendo la presenza di una mediatrice culturale sui voli militari che trasportano i bambini e un supporto di mediazione culturale anche negli ospedali che li accoglieranno. La figura del mediatore culturale in ambito sanitario, di cui l'Inmp è centro nazionale, rappresenta infatti un elemento centrale per un'appropriata ed efficace presa in carico dei migranti”, aggiunge. (Rin)