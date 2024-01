Pa: Zangrillo a Marino per nuova tappa “Facciamo semplice l’Italia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riparte da Marino (Roma) “Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori”, il percorso lungo tutto il Paese del ministro Paolo Zangrillo, con il Dipartimento della funzione pubblica, per condividere e realizzare insieme i tanti progetti che riguardano la Pubblica amministrazione. “Se vogliamo guardare oltre l’orizzonte, e rendere la Pa sempre più veloce ed efficiente, è indispensabile raccontare quello che stiamo facendo – ha sottolineato il ministro Zangrillo salutando gli amministratori presenti nella sala consiliare del Comune dell’area metropolitana di Roma – e ascoltare chi ha le chiavi per far funzionare la macchina amministrativa. Un organismo complesso, che non si limita ai soli enti centrali, ma è fatto di tante articolazioni e arterie, muscoli e organi, che lavorano incessantemente e instancabilmente con l’obiettivo di far funzionare il cuore pulsante del nostro Paese: le comunità, le famiglie, le imprese”. “A un anno esatto dall’avvio di questo progetto, grazie al quale abbiamo già toccato nove regioni italiane, vogliamo continuare ad ascoltare e a confrontarci con i rappresentanti dei territori per dare loro risposte concrete, tangibili, e passare così dalle parole ai fatti”, ha aggiunto il ministro Zangrillo, paragonando gli amministratori a Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open, perché “operano ogni giorno, proprio come il tennista, con passione, tenacia e coraggio”. (segue) (Rin)