Pa: Zangrillo a Marino per nuova tappa “Facciamo semplice l’Italia” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro dei lavori della tappa odierna le opportunità e le sfide per le aree metropolitane. Ne hanno parlato, tra gli altri, l’assessore al Personale del comune di Roma, Andrea Catarci, il sindaco di Monterotondo e presidente di Anci Lazio, Riccardo Varone, il direttore generale dell’Upi, Piero Antonelli, il direttore Affari istituzionali e personale della regione Lazio, Luigi Ferdinando Nazaro, e Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere. “La città di Marino riassume appieno la vitalità e ricchezza dei nostri territori, custodi di un patrimonio unico di cultura e tradizione e di quel saper fare italiano che esportiamo in tutto il mondo – è un passaggio del messaggio inviato dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani – I territori sono per questo al centro dell’azione del governo. Vi ringrazio quindi per il lavoro svolto finora e vi invito a continuare lungo questa strada rafforzando questo importantissimo dialogo!”. (segue) (Rin)