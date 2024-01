Pa: Zangrillo a Marino per nuova tappa “Facciamo semplice l’Italia” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con grande umiltà, cerco di ripercorrere gli insegnamenti del primo sindaco di Marino del dopoguerra, Zaccaria Negroni, che sempre con il sorriso ha governato con un’unica missione, quella di fare del bene alla cittadinanza. Questa iniziativa del ministro Paolo Zangrillo è estremamente necessaria e lo ringrazio di essere qui oggi. È importante governare i territori in modo efficace andando tra i cittadini per ascoltare i loro suggerimenti. Si tratta di un approccio pragmatico, indispensabile per progettare interventi che rispondano in modo concreto alle esigenze: un obiettivo per il quale è necessaria una macchina amministrativa adeguata, animata da personale qualificato, che sappia dare indicazioni certe a fronte delle richieste degli utenti. La formazione delle risorse umane rappresenta una leva irrinunciabile, ed è per questo che abbiamo voluto garantire la formazione del personale nell’ambito del servizio”, ha specificato il sindaco di Marino, Stefano Cecchi, che nel suo intervento ha ricordato “l’istituzione delle posizioni organizzative di elevata qualificazione, le recenti selezioni per immissioni in organico in un approccio sinergico con le altre realtà amministrative del territorio, la digitalizzazione dei servizi alla cittadinanza, come quelli di iscrizione scolastica, e degli Sportelli unici Suap e Sue”. (Rin)