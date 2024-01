Ungheria: Roberto Salis, mia figlia Ilaria "torturata per 35 giorni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ilaria Salis è stata arrestata a febbraio 2023 e i genitori non hanno potuto parlarle fino allo scorso settembre. Lo ha detto a “Quarta Repubblica” Roberto Salis, il padre di Ilaria, attualmente detenuta in carcere in Ungheria. “L’ultima volta che ho visto mia figlia il 26 novembre e ho saputo di queste condizioni a cui era sottoposta quando andava in udienza solo il 12 ottobre”, ha detto Roberto Salis. “Mia figlia è stata torturata per 35 giorni”, ha detto il padre della donna detenuta. “Mia figlia si dichiara estranea ai fatti e non ha alcun legame con l’organizzazione criminale” accusata di aggressioni in tutta Europa, ha proseguito Roberto Salis. (Res)