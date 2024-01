Kosovo-Serbia: fonti stampa, Usa in disaccordo con decisione di Pristina su transazioni in dinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ritengono che il governo di Pristina debba rivedere la decisione della Banca centrale kosovara di abolire le transazioni di pagamento in dinari serbi. Lo riferisce il sito "Pavlovic Today", citando come fonte un portavoce del Dipartimento di Stato Usa il cui nome non è stato riportato. "Chiediamo al governo del Kosovo di rivedere questa decisione, consultare le comunità colpite, rispondere alle preoccupazioni espresse dalla comunità internazionale e garantire tempo sufficiente per attuare le sue decisioni al fine di mitigare l'impatto che queste decisioni avranno sui cittadini", ha affermato il portavoce in una dichiarazione rilanciata dalla stampa di Belgrado. Allo stesso tempo, Washington sarebbe preoccupata per il fatto che il decreto adottato il 27 dicembre dall'istituzione di Pristina "possa avere un impatto negativo sulla comunità serba in Kosovo". Il portavoce del Dipartimento di Stato ha sottolineato che, in conformità con la legge del Kosovo e con gli obblighi assunti sul piano internazionale, la Serbia "ha il diritto di fornire assistenza finanziaria ai membri della comunità serba in Kosovo", la quale deve essere in grado di "accettare finanziamenti trasparenti dalla Serbia e partecipare ai partenariati intercomunali e alla cooperazione transfrontaliera con le istituzioni serbe" nonché le istituzioni che forniscono servizi vitali, come l'istruzione e la sanità, "devono poter continuare a funzionare". (segue) (Seb)