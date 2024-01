Kosovo-Serbia: fonti stampa, Usa in disaccordo con decisione di Pristina su transazioni in dinari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal proposito, alcuni giorni fa il portavoce dell'Unione europea Peter Stano aveva dichiarato che la Commissione europea stava esaminando la suddetta decisione della Banca centrale di Pristina e chiedendo chiarificazioni sulle motivazioni della sua adozione. "Stiamo ancora analizzando la decisione e le sue possibili motivazioni e implicazioni. In generale il Kosovo e la Serbia dovrebbero evitare azioni non coordinate che non aiutano la normalizzazione delle relazioni e che potrebbero avere un impatto negativo sulla stabilità del territorio", aveva detto Stano. (Seb)