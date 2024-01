Venezuela: presidente parlamento, nuovo impegno per rilanciare negoziato nonostante aggressioni opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i tentativi di infrangere l'ordine costituzionale, il governo del Venezuela "farà un nuovo tentativo per rianimare l'Accordo di Barbados", il patto stretto con le opposizioni per celebrare le presidenziali in agenda entro la fine del 2024. Lo ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle forze di governo, Jorge Rodriguez, commentando la sentenza della Corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj) che ha escluso dalla corsa la leader delle opposizioni, Maria Corina Machado. "Faremo un nuovo tentativo per sostenere l'Accordo di Barbados nonostante i tentativi di coloro che cercano di uscire dal sentiero costituzionale", ha detto Rodriguez - anche capo delegazione del governo nel negoziato di pace -, tornando a denunciare numerosi piani "sovversivi" e i tentativi di "colpo di Stato", con l'uccisione del presidente Nicolas Maduro, attribuiti alle opposizioni. "Tutti i candidati possono percorrere il paese. Il nostro lo hanno minacciato di morte", ha detto. (segue) (Vec)