Venezuela: presidente parlamento, nuovo impegno per rilanciare negoziato nonostante aggressioni opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza della Corte non è reversibile, ha insistito Rodriguez: "C'è già stato un meccanismo per rivedere le inabilitazioni e tutti si erano impegnati a rispettare la decisione. Il tema è chiuso", ha detto il funzionario ribattendo alla stessa Machado che, poco prima, aveva assicurato che avrebbe portato avanti la sua candidatura "fino alla fine". "Come si azzarda a dire che senza di lei non ci saranno elezioni? Lo Stato lo rappresento io. Vi invito a chiudere questo capitolo del passato e dedicarci a rianimare gli Accordi", ha aggiunto il presidente dell'An, dicendosi pronto a incontrare la Commissione di verifica degli accordi, strumento iscritto nel patto firmato alla presenza del regno di Norvegia. Rodriguez ha quindi definito gli oppositori "inviati" del governo del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e lanciato un avvertimento a Washington: "Non immischiatevi nei nostri affari. Noi staremo molto attenti alle decisioni che prenderete nei prossimi giorni", valutando se considerarle "aggressioni". La Casa Bianca aveva commentato la sentenza della Corte facendo sapere che avrebbe rivisto la "politica delle sanzioni", misure di restrizione al comparto energetico che aveva deciso di sospendere fino ad aprile proprio per incoraggiare il negoziato. (Vec)