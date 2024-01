© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora allo Sport Martina Riva prende parte al convegno "Violenza e abusi nello sport: ascoltare, prevenire, innovare", promosso dal dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale della Statale in collaborazione con ChangeTheGame.Università degli Studi, aula magna, via Festa del Perdono, 7 (ore 11)L'assessora alle Politiche del lavoro e allo sviluppo economico Alessia Cappello presenta il progetto ispirato al job shadowing e dedicato a ragazze e ragazzi tra 18 e i 25 anni "Osserva Lavoro Milano", insieme ad alcune delle aziende, imprese, studi professionali e istituzioni che hanno aderito all'iniziativa.Palazzo Marino, Sala Alessi, piazza Scala, 2 (ore 11)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. La seduta si apre con la cerimonia del “Giorno della memoria” dedicato ai Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere.Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore10)L'assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa all'inaugurazione del sottopasso di corso Europa, opera connessa all'ampliamento a cinque corsie dell'Autostrada A8 nel tratto Milano Nord - Lainate.corso Europa, 14 Lainate/Mi (ore 11)L'assessore a Enti locali, montagna e rapporti con la Confederazione elvetica, Massimo Sertori, interviene all'Infoday per illustrare il primo avviso per la presentazione dei progetti.L'evento viene trasmesso anche in diretta streaming sul portale istituzionale di Regione Lombardia.Palazzo Lombardia, Belvedere "Berlusconi", ingresso N1, 39° piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 11:30)VARIEUdienza del filosofo Leonardo Caffo per l'accusa di percosse alla ex moglie.Palazzo di Giustizia (ore 9:30)Intelligenza Artificiale: prospettive e sfide per il settore tessile e accessori. Intervengono, tra gli altri: Roberto Foresti, Vice Direttore Generale di Fiera Milano; Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana; Sergio Tamborini, Presidente di Sistema Moda Italia; Maurizio Forte, Direttore Centrale Settori dell'Export di ICE Agenzia, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in ItalyCentro Servizi Rho Fiera Milano, Auditorium (ore 10:30)Memoria della deportazione dalla Stazione di Milano organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio per ricordare gli 80 anni della deportazione della Senatrice a vita Liliana Segre (30-01-1944), che porta la sua testimonianza.Diretta on line dal Memoriale della Shoah, Piazza Edmond Sraffa, 1 (ore 18) (Rem)