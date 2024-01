Ungheria: Ciaccheri (Sce), governo si attivi per risolvere vicenda Ilaria Salis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "si attivi per risolvere vicenda" di Ilaria Salis, insegnante antifascista italiana in carcere in Ungheria da quasi un anno. Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra civica ecologista, Amedeo Ciaccheri. "Ringrazio il Comitato Romano per Ilaria Salis Libera per aver organizzato l'importante presidio di oggi a Roma per la liberazione dell'insegnante antifascista italiana in carcere in Ungheria da circa un anno. Ho partecipato convintamente a questa iniziativa perché la ritengo una limitazione della dignità umana - aggiunge Ciaccheri -. Il Governo italiano, sulla spinta di deputati, senatori e giuristi democratici, dovrà attivarsi immediatamente per risolvere questa brutta vicenda che deve finire immediatamente", conclude.(Com)