Disabilità: Mazzella (M5s), è stato indetto un concorso della Camera discriminatorio

- La Camera dei deputati "ha indetto due bandi di concorso per la copertura di 125 posti di lavoro, di cui 25 da consiglieri parlamentari e 100 da assistente parlamentare. La nota stridente è che, oltre a disporre una discutibile barriera legata all'età (massimo 40 anni), si prevede l'esclusione delle persone con disabilità, disciplinando che i candidati debbano avere ottime capacità visive, fisiche e uditive". Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali al Senato. "Il ministro per le Disabilità a breve si troverà sulla propria scrivania un'interrogazione parlamentare, a mia prima firma, che getta luce su questo grave episodio di discriminazione - prosegue -. Negare la possibilità di lavorare alle persone con disabilità contraddice sia l'articolo 3 della Costituzione, che istituisce il principio di uguaglianza innanzi alla legge, sia l'articolo 27 della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006. Pertanto, ho sollecitato il ministro ad adoperarsi al fine di eliminare i limiti in oggetto, consentendo a tutti i cittadini di poter partecipare", conclude Mazzella.(Com)