Rai: Borghi (Iv), siluro di Conte al Pd per logorare Schlein

- Il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, "anche oggi ha rifilato un siluro al Pd, e di fronte al passo di carica di Schlein su viale Mazzini in nome della difesa della libertà di informazione, ha suonato la ritirata. Per non disturbare Giorgia, e per logorare Elly. Chissà quando la capiranno al Nazareno che il campo largo è destinato alla fine delle trasmissioni". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva. "Tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein la fiction 'dacci oggi il nostro schiaffone quotidiano' si arricchisce di una nuova puntata: la Rai. Non pago di aver rifilato ramanzine 'pacifiste' dal salotto di Fazio al Pd, mentre strema i dem in Piemonte portandoli a spasso e in Sardegna soggiogandoli, oggi Conte rimanda al mittente con parole sprezzanti 'l'allarme democratico' lanciato da Schlein sulla Rai - aggiunge -. Tralasciamo pure il fatto che il professor Conte, in questi anni, tra consiglio di amministrazione, nomine di direttori, vicedirettori e vigilanza Rai ha partecipato a piene mani a quella lottizzazione che ora denuncia e che fa risalire (ovviamente, di chi volete che sia la colpa?) a Renzi. Poteva cambiare la riforma Renzi sia con la Lega nel Conte I sia con il Conte II. Ma non ci ha mai nemmeno provato; ha preferito occupare prima e anche ora grazie ad accordi con il governo Meloni. Ma non ci stupiamo di nulla. Il punto politico è però un altro", conclude Borghi. (Rin)