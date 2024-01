Municipio Roma III: presidente, no ricatti da minoranza Pd che pensa solo a posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È veramente singolare "che una minoranza del Pd municipale oggi chieda un rilancio dell'azione amministrativa, addirittura tirando in ballo la Federazione di Roma, quando a due anni dalle elezioni, queste consigliere e consiglieri assai raramente hanno dato una mano a risolvere i problemi del territorio". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma III, Paolo Marchionne. "Nel frattempo però abbiamo riaperto un asilo nido chiuso da 10 anni a Castel Giubileo, avviato la realizzazione di una nuova biblioteca e centro culturale strappando all'abbandono l'ex scuola di piazza Capri, acquisito il complesso della scuola e delle piscine di viale Adriatico per riqualificarlo, avviato servizi innovativi per le persone più in difficoltà, anche sperimentali in città, come il portierato sociale, la coabitazione, una casa di fuga, il dopo di noi, ottenuto finanziamenti europei per la riqualificazione di Vigne Nuove, avviato una profonda riqualificazione del parco delle Valli e tanto altro che ci tiene impegnati ogni giorno come schieramento di centrosinistra - aggiunge Marchionne -. Quotidiani tentativi di rallentare e ostacolare l'azione amministrativa, ultimamente anche con attacchi alla Giunta Capitolina, da parte di questi consiglieri, che, è cosa nota, smetterebbero di essere l'opposizione interna se ottenessero un posto nella giunta. Purtroppo per loro non sono incline a cedere a ricatti, così come ritengo debba fare ogni persona che ricopre incarichi pubblici, tanto più se iscritto al Pd. Infine, ho appreso delle recenti dimissioni del consigliere Giancarlo Cesarei dalla presidenza della commissione Commercio. Sono certo che potrà dimostrare di essere un buon presidente di commissione se volesse ricandidarsi ed essere riconfermato dal centrosinistra a lavorare in quella commissione, portando magari avanti il programma con cui abbiamo vinto le elezioni", conclude. (Com)