Venezuela: Guatemala su presidenziali, "preoccupazione" e "rammarico" per esclusione leader oppositrice

- Il Guatemala segue "con preoccupazione" la situazione in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali di fine anno, "rammaricandosi" per l'esclusione della leader delle opposizioni, Maria Corina Machado. "Questa decisione è contraria allo spirito degli accordi delle Barbados, volti a facilitare lo svolgimento di elezioni libere, democratiche e trasparenti in Venezuela", si legge in una nota del ministero degli Esteri. (Mec)