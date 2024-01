Agroalimentare: Coldiretti, bene bando "Fresco Lazio" per filiera latte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il bando "Fresco Lazio" presentato oggi dall'assessore all'Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, rappresenta "una grande opportunità per la filiera del latte e per favorirne il consumo attraverso una campagna di promozione". Lo dichiara in una nota il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, a margine della presentazione del bando alla Camera di Commercio di Roma, alla quale erano presenti sia la grande distribuzione che i rappresentanti del commercio tradizionale. "La Capitale in particolar modo - prosegue Granieri - costituisce il mercato più importante d'Europa sul latte fresco e noi abbiamo il dovere di difendere un mercato esclusivo e di assoluta eccellenza. E' importante che, così come previsto dal bando, il latte fresco sia prodotto, lavorato e trasformato nel nostro territorio al fine di valorizzarne le peculiarità e favorire un sostegno alle aziende. Un risultato, quello di oggi, segnato da numerose riunioni che si sono susseguite negli ultimi mesi con l'assessore regionale all'Agricoltura Righini, che ringrazio per la sensibilità dimostrata su questi temi". (segue) (Com)