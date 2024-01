Agroalimentare: Coldiretti, bene bando "Fresco Lazio" per filiera latte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando mette a disposizione una dotazione finanziaria di tre milioni di euro, di cui due destinati soltanto ai codici Ateco che non siano ipermercati, supermercati e discount di alimentari. Il contributo è a fondo perduto e sarà pari al 50 per cento della spesa effettuata esclusivamente per l'acquisto di latte fresco vaccino prodotto, lavorato e trasformato nel territorio laziale. "Un sostegno importante – aggiunge Granieri - anche per le aziende che operano nel settore che più di tutte hanno dovuto affrontare la crisi economica determinata dal Covid e le speculazioni che ne sono conseguite. Abbiamo sempre ribadito l'importanza di lavorare sulla promozione, di sostenere l'esclusività, affiancando misure strutturate per difendere l'economia, il Made in Italy, il nostro territorio e la produttività di questa regione a tutti i livelli di filiera". "E' per noi motivo di soddisfazione – conclude Granieri - che il bando "Fresco Lazio" sia stato lanciato dall'assessore Righini proprio durante un nostro workshop sul tema in occasione del Villaggio Coldiretti al Circo Massimo". (Com)