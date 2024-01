Piano Mattei: Meloni, no buone intenzioni ma obiettivi concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano Mattei non è un piano di buone intenzioni ma di obiettivi concreti e realizzabili. Lo ha ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento conclusivo in occasione della conferenza Italia-Africa al Senato. “Intendo seguirlo personalmente, serve un crono-programma preciso, delineato”, ha sottolineato Meloni, che ha aggiunto: “Nelle prossime settimane avvieremo missioni operative. Non abbiamo una scatola chiusa da presentare, ma un’idea da condividere”. (Rin)