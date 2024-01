© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione degli Stati Uniti per il contrasto allo Stato islamico continuerà. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa, dopo il recente attacco contro una base militare statunitense in Giordania, a seguito del quale tre militari hanno perso la vita. (Was)