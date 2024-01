© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice Italia-Africa “è un successo del governo di centrodestra. Pensare alla crescita del continente africano è un bene per l'Europa, per la pace nel mondo e per contenere l'immigrazione". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del Tg1. (Rin)