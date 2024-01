Milano: Romano (museo brigata ebraica), la misura è colma, Pacini si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La misura è colma: l'assessore Pacini va a manifestazioni filo Hamas nel Giorno della Memoria. Dal suo municipio 1 si autorizzano eventi dei Giovani Democratici che incitano all'odio, e non alla legittima critica di Israele. Costoro stanno creando un clima di odio che colpisce immancabilmente le comunità ebraiche, che già stanno pagando un prezzo in queste settimane". Lo afferma Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica, in una nota in cui chiede "le dimissioni di Pacini perché credo vada dato un segnale di civiltà a una città come Milano, che resta una città del dialogo e della convivenza. Fuori l'odio dalla nostra città". (Rem)