Giordania: Casa Bianca, risponderemo in maniera appropriata ad attacco contro base Usa

- Gli Stati Uniti risponderanno “in maniera appropriata” al recente attacco contro una base militare Usa in Giordania, a seguito del quale tre militari hanno perso la vita. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non vogliamo una guerra, né una escalation regionale del conflitto nella Striscia di Gaza: detto ciò, faremo tutto ciò che è necessario per proteggere noi e la nostra missione in Medio Oriente”, ha detto. (Was)