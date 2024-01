Montenegro: Varhelyi, Commissione Ue pronta a sostenere processo di adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea è pronta a fare sforzi per far progredire il Montenegro nel suo cammino di accesso all'Unione. Lo ha dichiarato il commissario europeo al Vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi, nel corso della conferenza stampa al termine della quindicesima Conferenza intergovernativa di adesione Ue-Montenegro, a Bruxelles. "L'allargamento dell'Unione europea non è solo un progetto filosofico, ma molto reale, perché se c'è un progresso da parte di un Paese candidato, c'è un chiaro impegno e progresso da parte dell'Unione europea", ha detto Varhelyi. Nel corso dell'incontro, il governo di Podgorica ha spiegato come intende accelerare il suo percorso nell'Ue. "Questo è il chiaro impegno che abbiamo sentito oggi, un elenco comune di cose da fare per realizzare l'allargamento", ha aggiunto Varhelyi. "Innanzitutto, credo che abbiamo concordato sulla necessità di un'accelerazione nell'area dei fondamentali, in particolare sullo Stato di diritto. Dovremmo dare priorità a quest'area, in modo da poter arrivare alla fase successiva dei negoziati di adesione, che è la fase finale, se vogliamo, in cui si iniziano a chiudere i capitoli, vale a dire in cui possiamo iniziare a raggiungere accordi che portino all'adesione", ha poi proseguito il commissario europeo. (segue) (Beb)