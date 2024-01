Montenegro: Varhelyi, Commissione Ue pronta a sostenere processo di adesione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo visto solo tre mesi di lavoro di questo governo, ma abbiamo già visto affrontare questioni rimaste a lungo in sospeso, che hanno costretto il Montenegro ad aspettare diversi anni prima di poter compiere dei progressi". Per questo, ha rimarcato il commissario europeo, il nostro messaggio all'attuale governo è stato che, "se possono continuare su questa strada, noi siamo certamente pronti". Varhelyi si è poi detto fiducioso che, con il nuovo impulso proveniente da Pogdorica, "molte cose saranno fatte", e che non sono state purtroppo fatte negli anni passati. "In questo modo il Montenegro potrà davvero diventare il primo attore del processo di adesione. "Penso che sia molto chiaro che occorre intervenire nell'area dello Stato di diritto, in particolare per quanto riguarda la libertà dei media e l'autorità di regolamentazione dei media. Insieme al governo, valuteremo il modo migliore per compiere progressi. La Commissione europea è pronta ad aiutare il Paese a raggiungere questo obiettivo", ha concluso Varhelyi. (Beb)