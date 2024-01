Italia-Africa: Cirielli, Meloni avanguardia di una svolta storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è una di quelle giornate "che resteranno nella storia. L'Italia grazie alla premier Giorgia Meloni ha avviato un grande progetto per scrivere un futuro per l'Africa e con l'Africa". Lo ha detto Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. "L'Italia mette a disposizione la sua storia e la sua esperienza per uno sviluppo di cooperazione non predatorio concorrendo a rendere l'Africa un continente che attraverso la crescita può contribuire alla stabilità e alla prosperità di tutto il mondo; chi oggi è donatore e si preoccupa di favorire il benessere di tanti popoli, ognuno con una propria identità, in realtà favorisce la pace e lo sviluppo economico del pianeta", ha concluso Cirielli. (Rin)