Gaza: Casa Bianca, trattative su accordo ostaggi avanzano ma intesa finale non è imminente

- Le trattative su un nuovo accordo per il rilascio degli ostaggi nella Striscia di Gaza che sono ancora nelle mani di Hamas sono “costruttive, e stanno andando nella giusta direzione”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Un accordo finale non è ancora imminente: abbiamo molto lavoro da fare”, ha detto. (Was)