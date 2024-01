Montenegro: Ue, avanzare nelle riforme sullo Stato di diritto, mostrati progressi in percorso adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a Bruxelles la quindicesima riunione della Conferenza di adesione con il Montenegro a livello ministeriale. La delegazione dell'Unione europea era guidata da Hadja Lahbib, ministra belga degli Affari esteri e degli Affari europei, a nome della presidenza belga del Consiglio dell'Unione europea, con la partecipazione dell'Alto rappresentante europeo Josep Borrell e del commissario per il vicinato e l'allargamento Oliver Varhelyi. La delegazione montenegrina era guidata da Milojko Spajic, primo ministro del Montenegro. L'incontro, si legge in una nota del Consiglio, è servito ad approfondire il dialogo politico tra gli Stati membri dell'Ue e il Montenegro, con particolare attenzione alle riforme che il Paese deve realizzare per avanzare nel processo di adesione all'Ue. "Il Montenegro deve progredire nel suo percorso di adesione. Accogliamo con favore l'impegno del nuovo governo a intraprendere le riforme necessarie. L'Ue è pronta ad assistere il Paese in questo sforzo", ha affermato la ministra bega Lahbib, che si è detta pronta a convocare un'altra conferenza intergovernativa entro la fine della presidenza belga e che ha accolto con favore i passi in avanti compiuti dal Montenegro per quanto riguarda i criteri relativi allo Stato di diritto. (segue) (Beb)