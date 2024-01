Montenegro: Ue, avanzare nelle riforme sullo Stato di diritto, mostrati progressi in percorso adesione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti i 33 capitoli vagliati nei negoziati di adesione del Montenegro all'Ue sono stati aperti e tre sono stati provvisoriamente chiusi. L'Ue ha accolto con favore gli sforzi del Montenegro, compresi gli ultimi passi positivi compiuti dal nuovo governo, e la sua ambizione di soddisfare i parametri intermedi dello Stato di diritto", si legge ancora nella nota del Consiglio. L'Ue, continua il comunicato, "ha inoltre accolto con grande favore il fatto che il Montenegro si sia pienamente allineato alle decisioni e alle dichiarazioni della politica estera e di sicurezza comune dell'Ue, comprese le misure restrittive, e lo ha incoraggiato a continuare a farlo". La priorità assoluta, per quanto riguarda l'Unione europea, rimane il raggiungimento dei parametri provvisori dello Stato di diritto stabiliti ai capitoli 23 e 24, condizione essenziale per la chiusura provvisoria di altri capitoli. "Il Montenegro deve in particolare colmare le lacune rimanenti nei settori della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, della libertà di espressione e dei media, nonché riprendere, continuare, accelerare e approfondire le riforme sull'indipendenza, la professionalità e la responsabilità del sistema giudiziario", continua la nota del Consiglio. "L'Ue ha osservato che l'avanzamento dei negoziati continuerà a essere guidato dai progressi del Montenegro nella preparazione all'adesione, come stabilito nel Quadro negoziale", conclude il testo. (Beb)