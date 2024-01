Italia-Ungheria: caso Salis, Farnesina convoca l'ambasciatore Kovacs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina convocherà l'ambasciatore ungherese a Roma, Adam Kovács, per protestare contro le condizioni di detenzione di Ilaria Salis. Secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dato disposizioni affinché il diplomatico venga convocato, mentre parallelamente l'ambasciatore d'Italia a Budapest, Manuel Jacoangeli, effettuerà un passo di protesta con le autorità ungheresi. "Chiediamo al governo ungherese di vigilare e di intervenire affinché vengano rispettati i diritti, previsti dalle normative comunitarie, della cittadina italiana Ilaria Salis detenuta in attesa di giudizio", ha scritto oggi su X Tajani dopo che l'imputata è apparsa in tribunale con ceppi di cuoio ai piedi e manette ai polsi. (Res)