Gaza: Casa Bianca, indagini su Unrwa essenziali ma lavoro dell’agenzia non va cancellato

- Le indagini sull’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa) sono “fondamentali”, dopo le recenti accuse in merito al presunto coinvolgimento di alcuni dipendenti nell’attacco sferrato da Hamas contro Israele il 7 ottobre del 2023. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Detto ciò, l’agenzia ha 13 mila dipendenti solo nella Striscia di Gaza, e tutto il buon lavoro che hanno fatto non può essere cancellato dalle azioni di un piccolo gruppo di persone: ci auguriamo che le indagini trovino tutti i responsabili, e monitoreremo con grande attenzione”, ha detto. (Was)