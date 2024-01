Italia-Africa: Meloni, obiettivo progetti con contributo nazioni africane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è replicare in tutti i Paesi che saranno interessati i modelli che avranno maggiore successo, e immaginare altri progetti anche con il contributo delle nazioni africane. Lo ha ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel punto stampa al termine della conferenza Italia-Africa. “Dopo questo vertice, i bilaterali di domani, e un ampio lavoro di scambio e condivisione convocheremo la Cabina di regia, per la stesura definitiva e far partire in modo operativo le prime squadre, e per essere concreti immediatamente”, ha aggiunto. (Rin)