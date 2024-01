Africa: presidente Unione africana, Italia "buona maestra" in forma e sostanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regia del vertice Italia-Africa organizzato a Roma dal governo Meloni è stata "nella forma e nella sostanza", ed in questo l'Italia "ci ha dato una buona lezione". Lo ha detto il presidente delle isole Comore e presidente di turno dell'Unione africana Azali Assoumani nelle dichiarazioni conclusive al vertice tenuto oggi a Roma. "Di solito nei vertici di Africa si inizia guardando dall'alto, mentre l'Italia ha cercato di fare autocritica, è stata un buon maestro" ha detto Assoumani. Per il presidente di turno del massimo organismo africano "nessuno può contestare l'investimento italiano in Africa, sia dal punto di vista bilaterale che di più ampio livello", ha proseguito Assoumani, per il quale il vertice odierno "è stato un successo" e "l'occasione di imparare dal passato e di andare avanti". "L'Africa ripone molta speranza nella presidenza italiana del G7", ha concluso. (Res)