Venezuela: Casa Bianca, se Maduro non rispetterà impegni entro aprile risponderemo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime del presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha preso una serie di impegni lo scorso anno, in merito all’organizzazione di elezioni libere e trasparenti: non li ha rispettati. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Hanno tempo fino ad aprile per farlo: in caso contrario, abbiamo diverse opzioni per rispondere, anche utilizzando strumenti come quello delle sanzioni”, ha detto. (Was)