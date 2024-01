Francia: proteste agricoltori, in corso riunione tra premier Attal e sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Matignon, sede del governo francese, è in corso una riunione tra il primo ministro Gabriel Attal e i principali sindacati degli agricoltori mentre continua la protesta del settore in tutto il Paese. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". Vinci Autoroutes, società che gestisce la rete stradale della Francia, ha segnalato alle ore 19 un totale di 13 posti di blocco organizzati dai manifestanti. Il quotidiano "Midi Libre" ha diffuso un video che mostra decine di persone a volto coperto attaccare un supermercato della Lidl, gruppo della grande distribuzione, a Beaucaire, non lontano da Nimes. La portavoce dell'esecutivo francese, Prisca Thevenot, ha annunciato che "domani saranno annunciate nuove misure" per soddisfare il malcontento degli agricoltori. "Non possiamo lasciare la nostra agricoltura alla mercè della concorrenza sleale", ha detto la portavoce. (Frp)