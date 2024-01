Nato: Stoltenberg vede Sullivan, focus su adesione Svezia, difesa e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha incontrato oggi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Le parti, riferisce una nota, hanno accolto positivamente il via libera della Turchia all’adesione della Svezia all’alleanza atlantica. Stoltenberg ha ribadito l’impegno dei Paesi della Nato a sostenere l’Ucraina contro l’aggressione russa. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla preparazione del prossimo summit della Nato che si terrà a luglio a Washington. I due, infine, hanno discusso il rafforzamento delle capacità militari dell’alleanza, esprimendo preoccupazione in merito all’invio di armi nordcoreane alla Russia. (Was)