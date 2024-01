Medio Oriente: milizie filo-iraniane contro Usa-Israele, si apre uno spiraglio su ostaggi a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è chiaro quali siano i punti dell’intesa, né se le parti in causa – Israele e Hamas – abbiano accettato i punti. L'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha rilasciato una dichiarazione che non nega che Israele abbia accettato un quadro per il rilascio degli ostaggi, ma afferma che "le notizie sull'accordo non sono corrette e includono condizioni che non sono accettabili per Israele". Secondo un’indiscrezione pubblicata dall’emittente israeliana “Channel 12”, Israele avrebbe accettato una pausa di 45 giorni nei combattimenti in cambio di 35 ostaggi nella prima fase. Secondo il rapporto, per ogni israeliano rimandato a casa verrebbero rilasciati circa 100-250 prigionieri di sicurezza palestinesi. (segue) (Res)