Medio Oriente: milizie filo-iraniane contro Usa-Israele, si apre uno spiraglio su ostaggi a Gaza (3)

- In concomitanza con i colloqui di Parigi tra i vertici dell’intelligence di Israele, Stati Uniti, Egitto e Qatar, il portale statunitense “Axios” ha rivelato che i vertici della sicurezza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), dell’Arabia Saudita, della Giordania e dell’Egitto si sarebbero incontrati circa dieci giorni fa a Riad per elaborare un piano, volto a riportare la Striscia di Gaza – amministrata dal 2007 da Hamas – sotto il controllo di una Anp “riformata”, successivamente a una fase post bellica. Alla riunione avrebbero partecipato il consigliere per la sicurezza nazionale saudita, Musaed bin Mohammed al Aiban, il capo dell’intelligence palestinese, Majed Faraj, e rappresentanti degli 007 egiziani e giordani. Assenti, secondo “Axios”, i rappresentanti di Doha, principale sostenitore e mediatore di Hamas nei colloqui per il rilascio degli ostaggi. I capi della sicurezza dei tre paesi arabi hanno esortato la parte palestinese ad avviare serie riforme per rivitalizzare la sua leadership politica, secondo fonti citate da “Axios”, incluso il trasferimento di alcune funzioni dal presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas, al primo ministro Muhammad Shtayyeh. Dopo le elezioni del 2006, l’opposizione politica tra i due principali partiti politici palestinesi – Fatah e Hamas – si è concretizzata con il controllo del primo in Cisgiordania e del secondo a Gaza. (segue) (Res)