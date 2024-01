Medio Oriente: milizie filo-iraniane contro Usa-Israele, si apre uno spiraglio su ostaggi a Gaza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all’attacco di Hamas in Israele il 7 ottobre 2023 e alla conseguente operazione militare israeliana a Gaza, si è aperto il dibattito sullo scenario post bellico nell’exclave palestinese. Da un lato, l’attuale governo israeliano esclude la possibilità che nel futuro di Gaza ci possa essere l’Anp, mentre parte dell’opposizione è in linea di principio favorevole. Dall’altro, gli Stati Uniti sostengono la riforma dell’Anp e la possibilità che governi Gaza nello scenario futuro. All'incontro avvenuto a Riad, il consigliere per la sicurezza nazionale saudita avrebbe ribadito che la monarchia del Golfo è ancora interessata a normalizzare le relazioni diplomatiche con Israele in cambio di passi concreti da parte di Tel Aviv verso la creazione di uno Stato palestinese, riferisce “Axios”. Infine, secondo il portale, due fonti hanno affermato che funzionari statunitensi e israeliani sarebbero stati informati dell'incontro e dei suoi contenuti da alcuni partecipanti. (segue) (Res)