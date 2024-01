Medio Oriente: milizie filo-iraniane contro Usa-Israele, si apre uno spiraglio su ostaggi a Gaza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, continua a tenere banco il tema delle infiltrazioni dei gruppi armati palestinesi nell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa). Oggi il ministro degli Esteri di Israele, Israel Katz, ha annullato l'incontro previsto domani, 30 gennaio, con il commissario generale dell’Unrwa, Philippe Lazzarini, invitandolo a "tirare le somme e dimettersi". Lo ha scritto su X (ex Twitter) il capo della diplomazia israeliana, aggiungendo: "I sostenitori del terrorismo non sono i benvenuti qui". "I dipendenti di Unrwa hanno partecipato alla strage del 7 ottobre", ha aggiunto Katz, riferendosi all'attacco perpetrato da Hamas in Israele. Dopo l'attacco, Israele ha lanciato un'operazione militare nella Striscia di Gaza, dove finora sono morte più di 26 mila persone, tra cui un numero imprecisato di miliziani di Hamas e della Jihad islamica. Secondo quanto riferito oggi dal quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, almeno 12 dipendenti dell’Unrwa sono in qualche modo collegabili con gli attacchi condotti lo scorso 7 ottobre da Hamas contro Israele, mentre il 10 per cento del personale avrebbe legami con gruppi militanti islamisti. Stando a uno dei dossier menzionati, sei operatori dell’Unrwa facevano addirittura parte dei commando palestinesi che lo scorso 7 ottobre hanno ucciso circa 1.200 persone nel sud d’Israele. Altri due avrebbero contribuito al rapimento di cittadini israeliani, mentre altrettanti sarebbero stati segnalati in luoghi nei quali decine di civili dello Stato ebraico sono stati uccisi. Altri dipendenti dell’agenzia Onu, infine, avrebbero contribuito all’operazione sul piano logistico, per esempio fornendo armi ai militanti. Tra i 12, sette sarebbero insegnanti di scuola primaria o secondaria. (segue) (Res)