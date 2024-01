Medio Oriente: milizie filo-iraniane contro Usa-Israele, si apre uno spiraglio su ostaggi a Gaza (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo al raid di domenica in Giordania, fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che le Forze armate statunitensi non sono riuscite a bloccare l'attacco contro una base Usa, a seguito del quale tre militari sono morti e almeno 25 sono rimasti feriti, perchè il drone utilizzato si è avvicinato alla struttura contemporaneamente a un aeromobile a pilotaggio remoto statunitense. Le forze Usa non sono riuscite a stabilire subito la provenienza del drone, scambiandolo per uno dei loro velivoli. Gli Stati Uniti hanno già detto che il drone che ha colpito la base Town 22, vicina al confine tra Giordania, Iraq e Siria, è stato lanciato da milizie filo-iraniane dell’Iraq. Meno di 24 ore dopo l’attacco in Giordania da parte di gruppi del cosiddetto “asse della resistenza”, ovvero quelle milizie sia musulmane sciite che sunnite dotate di un’agenda personale, ma accomunate dal contrasto a Israele e agli Stati Uniti, almeno sette miliziani filo-iraniani sono stati uccisi in un presunto attacco aereo da parte di Israele che ha colpito l’area di Sayyida Zeinab, nel sud della capitale della Siria, Damasco. Secondo quanto ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), una organizzazione non governativa con sede a Londra ma che dispone di un'ampia rete di informatori sul campo, tra le vittime ci sono alcuni membri dei Guardiani della rivoluzione islamica dell'Iran, oltre ad almeno due cittadini siriani. L'attacco ha preso di mira due fattorie che si trovano nei pressi di alcuni edifici residenziali civili, utilizzate anche da gruppi iraniani. Secondo il Sohr, "le difese aeree delle forze armate siriane stavano cercando di sventare l'attacco, ma non ci sono riuscite e i missili hanno colpito i propri obiettivi". In precedenza, il Sohr ha riferito dell’esplosione avvenuta in una zona considerata uno dei quartieri generali del partito sciita filo-iraniano Hezbollah e dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniani. (segue) (Res)