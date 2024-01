Medio Oriente: milizie filo-iraniane contro Usa-Israele, si apre uno spiraglio su ostaggi a Gaza (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, le milizie yemenite Houthi hanno lanciato un razzo contro una nave della Marina degli Stati Uniti nel Golfo di Aden. Lo ha annunciato il portavoce del gruppo, Yahya Saree, secondo quanto riferito dall’emittente yemenita “Al Masirah”. L’attacco è avvenuto nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 gennaio. Da metà novembre scorso gli Houthi stanno portando avanti degli attacchi contro le navi dirette in Israele come risposta a quella che considerano un’aggressione della Striscia di Gaza, in corso dal 7 ottobre 2023. Questo ha spinto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, a lanciare un'operazione multinazionale finalizzata a proteggere la navigazione nel Mar Rosso. Inoltre, le forze statunitensi e britanniche hanno condotto significativi attacchi contro le postazioni degli Houthi in Yemen, con l'obiettivo di ridurre la capacità dei miliziani di attaccare le navi commerciali. (Res)