Mestre: dipendenti Poste italiane in via Torino protestano perché rimasti al freddo

- I dipendenti dell'ufficio Poste italiane di Mestre, sito in via Torino, si sono fermati per protesta perché sono rimasti con una temperatura a circa 10 gradi per più di tre ore. "Negli ultimi anni – ha dichiarato Marco D'Auria di Slc Cgil Veneto - Poste italiane si è sempre contraddistinta nella diversificazione dei prodotti nella sua offerta commerciale: ci chiediamo se fra questi ultimi rientrano anche prodotti alimentari visto che ancora una volta i dipendenti si sono trovati a lavorare con temperature più adatte a caseifici e cantine. Questa volta però lavoratrici e lavoratori hanno incrociato le braccia per protestare contro una condizione lavorativa lesiva della sicurezza e anche della dignità". "Lavorare con queste temperature – ha proseguito - comporta il rischio di ammalarsi, compromettendo anche il premio di risultato, dal momento che chi va in malattia viene penalizzato in questo senso, oltre che nel punteggio sull'eventuale mobilità. E quindi oltre il danno anche la beffa! Non sappiamo se il reiterarsi di queste basse temperature in ufficio sia dovuto alle nuove logiche di risparmio energetico di Poste italiane o a guasti tecnici. Sappiamo però il legislatore indica che nei luoghi di lavoro il microclima deve essere adeguato dall'inizio alla fine della prestazione di lavoro e per quanto ci riguarda un ambiente a 10 gradi è un luogo inagibile. Chiediamo che l'azienda adegui al più presto gli impianti e che, ovviamente, non si azzardi a rivalersi sui dipendenti che hanno deciso di protestare per tutelare la loro sicurezza nel luogo di lavoro", ha concluso D'Auria. (Rev)