Milano: Lega, convegno giovani democratici contribuisce a tensioni contro comunità ebraiche

- "Con un linguaggio profondamente dal sapore antisemita, i Giovani Democratici contribuiscono ad aumentare le tensioni contro le comunità ebraiche". Lo affermano in una nota Alessandro Verri, giovane capogruppo della Lega in Consiglio comunale e Oscar Strano, responsabile dipartimento cultura dei giovani leghisti lombardi commentando il convegno organizzato dai Giovani Democratici dal titolo "Colonialismo & Apartheid in Palestina - una lunga storia di occupazione illegale e resistenza". "Già dal titolo si comprende come i giovani democratici siano vittime della propaganda di Hamas, che ritiene Israele uno stato coloniale e paragona le pagine più buie della storia con ciò che sta accadendo a Gaza", proseguono i giovani leghisti. "È inquietante che esponenti delle istituzioni si prestino a simili rappresentazioni antiebraiche". "Parole di circostanza e silenzi da parte del Sindaco fanno emergere un grande punto di domanda. Qual è la vera posizione della sinistra milanese? Come intendono proteggere la comunità ebraica da quest'odio crescente, alimentato anche da alcuni esponenti delle istituzioni meneghine?" concludono i due esponenti leghisti. (Com)