Gaza: movimento libanese Amal condanna stop a finanziamenti Unrwa

- Il movimento sciita libanese filo-iraniano Amal (alleato del movimento Hezbollah e di cui è membro il presidente del Parlamento del Libano, Nabih Berri) ha condannato "le recenti misure adottate da alcuni Paesi per sospendere i propri finanziamenti" all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Lo si apprende da un comunicato dell'ufficio politico del movimento Amal, in cui viene sottolineato: "Queste misure arbitrarie sono condannabili e riprovevoli nel loro tempo e nella loro tempistica, poiché arrivano in un momento in cui il popolo palestinese è esposto a una guerra genocida nella Striscia di Gaza e ad abusi sistematici in Cisgiordania". Il movimento Amal ha invitato i Paesi e i governi che hanno adottato tali misure "a revocarle e a diffidare delle ripercussioni che potrebbero avere sul popolo palestinese a vari livelli, tra cui quello umanitario, sanitario ed educativo". (segue) (Lib)