Gaza: movimento libanese Amal condanna stop a finanziamenti Unrwa (2)

- Secondo quanto rivelano rapporti d’intelligence i cui contenuti sono stati pubblicati oggi dal quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, almeno 12 dipendenti dell’Unrwa sono in qualche modo collegabili con gli attacchi condotti lo scorso 7 ottobre da Hamas contro Israele, mentre il 10 per cento del personale avrebbe legami con gruppi militanti islamisti. Stando a uno dei dossier menzionati, sei operatori dell’Unrwa facevano addirittura parte dei commando palestinesi che lo scorso 7 ottobre hanno ucciso circa 1.200 persone nel sud d’Israele. Altri due avrebbero contribuito al rapimento di cittadini israeliani, mentre altrettanti sarebbero stati segnalati in luoghi nei quali decine di civili dello Stato ebraico sono stati uccisi. Altri dipendenti dell’agenzia Onu, infine, avrebbero contribuito all’operazione sul piano logistico, per esempio fornendo armi ai militanti. Tra i 12, sette sarebbero insegnanti di scuola primaria o secondaria. (Lib)